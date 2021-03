Restaurant brannte – Ein Verletzter

Nr. 0641

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann bei einem Brand in einem Restaurant in Friedrichshain schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge nahm der 51-Jährige während seines Aufenthaltes in der Gaststätte im Carl-Herz-Ufer gegen 2 Uhr Brandgeruch und Flammen an der Außenwand des Gebäudes wahr. Bei dem Versuch, das Feuer selbstständig zu löschen, verletzte er sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Das Restaurant brannte nahezu vollständig aus. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen schweren Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.