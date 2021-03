Mit Messer gedroht – Einsatzkräfte setzen Elektroschocker ein

Nr. 0636

In der vergangenen Nacht haben Einsatzkräfte das Distanz-Elektroimpulsgerät gegen eine Frau in Friedrichshain eingesetzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 24-Jährige zuvor gegen Mittenacht in einem Obdachlosenheim in der Rüdersdorfer Straße mit einem Messer in der Hand über die Flure gerannt. Alarmierte Einsatzkräfte wurden nach ihrem Eintreffen von ihr aufgefordert, sie zu erschießen, sonst würde sie die Beamten töten und dann sich selbst. Daraufhin forderten die Kräfte einen Rettungswagen und Einsatzkräfte mit Distanz-Elektroimpulsgerät zur Unterstützung an. Weitere Drohungen und mehre Andeutungen, dass Messer auf die Einsatzkräfte zu werfen, führten schließlich zum Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgerätes gegen die Frau, um sie zu überwältigen. Als die Frau durch den Elektroschock zu Boden ging, entwaffneten sie die Kräfte. Die 24-Jährige erlitt nur leichte Prellungen durch den Sturz und wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus zur psychiatrischen Akutbehandlung gebracht. Die Ermittlungen dauen an.