15 Autos und ein Roller brannten

Nr. 0607

In der vergangenen Nacht brannten in Mitte mehrere Fahrzeuge. Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Passant einen Feuerschein an geparkten Autos in der Schlegelstraße und alarmierte die Feuerwehr, welche die Flammen löschte. Nach derzeitigen Ermittlungen sollen vier Autos durch Unbekannte angezündet und weitere 11 Autos sowie ein Roller durch das Feuer beschädigt worden sein. Es wurde niemand verletzt. Während der Löscharbeiten war die Schlegelstraße zwischen der Eichendorffstraße und der Borsigstraße gesperrt. Wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.