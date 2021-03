Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Nr. 0604

Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 46 nahmen gestern Vormittag drei mutmaßliche Einbrecher in Lichterfelde fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte eine Zeugin gegen 11 Uhr in der Harry-S.-Truman-Allee, wie ein Unbekannter an ihrer Wohnungstür lauschte. Durch den Spion sah sie noch einen zweiten Unbekannten und hörte dann laute Geräusche aus dem Treppenhaus, die auf einen Einbruch in eine Nachbarwohnung hindeuteten. Sie alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, versuchten insgesamt drei Männer aus dem Hausflur zu flüchten, was ihnen jedoch nicht gelang. Noch an der Hauseingangstür klickten bei den 33, 35 und 42 Jahre alten Männern die Handschellen. Da der Älteste über Herzschmerzen klagte, kam er zunächst zur ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Männer kamen direkt in ein Gewahrsam. In eine Wohnung gelangte das Trio nicht. An einer Tür entdeckten die Einsatzkräfte jedoch Hebelspuren, die gesichert wurden und nun ausgewertet werden. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd), der alle Tatverdächtigen überstellt wurden, hat die weitere Bearbeitung des Falles übernommen.