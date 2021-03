Beschädigter Zaun

Nr. 0595

Angestellte des Objektschutzes der Polizei stellten gestern Nachmittag in Biesdorf einen beschädigten Zaun fest. Gegen 16.30 Uhr stellten die Mitarbeiter während eines Streifenganges fest, dass Unbekannte ein Loch, groß genug, dass Menschen hindurchklettern könnten, in den Zaun der Baustelle der künftigen Sicherstellungshalle auf dem Gelände des Polizeiabschnittes 32 geschnitten hatten. Die Feststellenden bemerkten darüber hinaus, dass das herausgeschnittene Zaunstück mit Draht wieder an dem Zaun befestigt wurde, sodass aus der Entfernung der Eindruck besteht, er wäre unbeschädigt. Das beschädigte Zaunfeld wurde ausgetauscht. Die Ermittlungen führt das Kommissariat des zuständigen Polizeiabschnittes.