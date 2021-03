Kind von Auto angefahren

Nr. 0593

Nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Köpenick musste ein Kind stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Eine 51-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem Mercedes in der Seelenbinderstraße unterwegs, als plötzlich der Junge vor ihr auf die Fahrbahn rannte und sie nicht mehr bremsen konnte. Nach dem Zusammenstoß stand der Zehnjährige wieder auf und ließ sich von Passanten zum Gehweg begleiten, wo man sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Knaben kümmerte. Er erlitt eine Rückenverletzung. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon.