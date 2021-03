Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt – Bitte um Mithilfe

Nr. 0597

Am Mittwoch, den 10. März 2021, erlitt eine Radfahrerin in Marzahn schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 28-Jährige gegen 16.05 Uhr mit ihrem Rad die Allee der Kosmonauten. Als sie an der Kreuzung Allee der Kosmonauten Ecke Landsberger Allee an der grünen Ampel losfahren wollte, wurde sie von einem Autofahrer von hinten erfasst, der an der Kreuzung nach rechts in Richtung Hellersdorf abbog. Die schwangere Radfahrerin stürzte und klagte über Schmerzen im Unterleib. Die 28-Jährige begab sich vorsorglich zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Fahrer des schwarzen Audi A4 Coupé fuhr ohne anzuhalten davon.

Der Verkehrsermittlungsdienst fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet?

Wer kann sachdienliche Angaben zum Unfallfahrzeug oder dem Fahrer machen?

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost),

Nipkowstraße 23 in 12489 Berlin-Treptow-Köpenick, unter der Telefonnummer (030) 4664 – 372 800, per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle.