Bewaffnete Kinder- und Jugendgruppe

Nr. 0584

Ein Zeuge alarmierte gestern Mittag die Polizei zu einer Kinder- und Jugendgruppe im Ortsteil Plänterwald. Den Einsatzkräften schilderte er, dass sich kurz vor 13 Uhr vor einem Supermarkt am Dammweg eine größere, ungefähr zwanzigköpfige Gruppe von Kindern und Jugendlichen versammelt hatte, die zum Teil mit Schlag- und Stichwerkzeugen bewaffnet gewesen sein soll. Nach Auskunft des Zeugen soll eine seit einiger Zeit andauernde Auseinandersetzung zweier Schüler einer Schule an der Straße Am Plänterwald ursächlich sein. Bei Erscheinen einer Polizeistreife soll die Gruppe sich aufgeteilt und in verschiedene Richtungen geflüchtet sein. Die alarmierten sowie weitere hinzugerufene Einsatzkräfte stellten daraufhin in der unmittelbaren Umgebung des Supermarktes und der Schule noch sieben Jungen und Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren fest. Dabei warf ein 13-jähriger Junge kurz vor der Überprüfung einen Schraubendreher von sich, während ein 14-Jähriger ein Klappmesser bei sich trug. Ein weiteres Messer wurde in unmittelbarer Nähe gefunden. Sechs weitere Jungen und Jugendliche gleichen Alters konnten anhand von Zeugenaussagen ermittelt werden. Die Sieben konnten nach der Feststellung ihrer Identitäten ihren Weg später wieder fortsetzen. Durch die Alarmierung des Zeugen und dem Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine drohende Auseinandersetzung verhindert werden.