Nach Verkehrsunfall schwer verletzt ins Krankenhaus

Nr. 0583

Gestern Abend erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 21-Jährige gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Kantstraße in Richtung Bleibtreustraße entlang. An der Kreuzung zum Savignyplatz wurde er dann von einem Pkw erfasst, mit dem ein 50-Jähriger vom Savignyplatz kommend in die Kreuzung zur Kantstraße einfuhr. Der Radler wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwere Kopf- und Beinverletzungen, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus nach sich zogen. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).