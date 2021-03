Bei Ausweichmanöver schwer verletzt

Nr. 0568

Heute Vormittag erlitt ein Radfahrer in Mitte bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 32-Jährige gegen 11 Uhr den Radweg der Köpenicker Straße in Fahrtrichtung Michaelkirchstraße, als ihm eine 23-jährige Radfahrerin entgegenkam. Der Radfahrer versuchte, den Zusammenstoß zu vermeiden, indem er nach links auf die Fahrbahn auswich. Dabei stieß er mit einem vorbeifahrenden Lkw zusammen, stürzte zu Boden und zog sich hierbei schwere Verletzungen am Rumpf sowie Hautabschürfungen an den Beinen zu. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde der Verletzte zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 56-jährige Lkw-Fahrer und die Radfahrerin blieben unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).