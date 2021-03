Radfahrerin streift Fußgänger

Nr. 0565

Heute früh kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Fußgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 53-jährige Radlerin gegen 6 Uhr die Blissestraße in Richtung Mecklenburgische Straße. Vermutlich aufgrund eines im Parkhafen stehenden Müllcontainers, der angrenzend am Radweg stand, soll die Frau auf den Gehweg ausgewichen sein, wo sie den 45-jährigen Fußgänger mit ihrem Fahrrad berührte und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die 53-Jährige mit einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Der Fußgänger blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.