Mitglied des Abgeordnetenhauses beleidigt – Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 0554

Ein Mitglied des Abgeordnetenhauses alarmierte vergangene Nacht die Polizei nach Rummelsburg. Gegen Mitternacht bemerkte der 46-Jährige mehrere Personen vor seiner Wohnanschrift, die lautstark mehrere gegen ihn gerichtete Beleidigungen riefen. Beim Herannahen der alarmierten Polizeikräfte flüchteten die Personen unerkannt in unterschiedliche Richtungen.

Ihn betreffend stellte der Abgeordnete bereits gestern Vormittag gegen 9 Uhr eine Beschädigung der Fassade des Wohnhauses fest, in dem er wohnt. Dort hatten unbekannte Tatverdächtige Parolen mit Farbe an die Wand gesprüht, wozu er ebenfalls die Polizei alarmierte.

Darüber hinaus alarmierte gestern Vormittag gegen 7 Uhr der Leiter einer Oberschule an der Sewanstraße ebenfalls die Polizei. Dort hatten unbekannte Tatverdächtige in der Nacht zuvor mehrere Parolen an die Fassade der Schule gesprüht, die unter anderen den Abgeordneten beleidigten. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.