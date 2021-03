Auf Sitze uriniert und Fahrgäste antisemitisch beleidigt

Nr. 0552

Zeugen alarmierten gestern Abend die Polizei nach Reinickendorf. Gegen 21.15 Uhr bemerkten mehrere Fahrgäste in einem Zug der U-Bahnlinie 6, wie ein weiterer Fahrgast am Bahnhof Holzhauser Straße plötzlich aufstand, seine Hose öffnete und auf Sitze und den Boden des Zuges urinierte. Die Zeugen forderte den Mann auf, am Bahnhof Borsigwerke auszusteigen. Zusammen mit ihm erwarteten diese dort die bereits alarmierten Einsatzkräfte. Auf dem Bahnsteig soll der Betrunkene die 21- und 28-jährigen Zeugen dann antisemitisch beleidigt haben. Die Polizeikräfte belehrten den Mann und führten eine Atemalkoholmessung durch, die einen Wert von 1,63 Promille ergab. Der seinerseits durchnässte Tatverdächtige gab an, dass er keine Zeit gehabt haben wolle, die Bahn zum Urinieren zu verlassen. Nach Feststellung seiner Identität wurde der 72-Jährige am Ort entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der judenfeindlichen Beleidigung, der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und Belästigung der Allgemeinheit verantworten.