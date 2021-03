Geldautomat gesprengt

Nr. 0542

Heute früh kam es in Marienfelde zur Sprengung eines Geldautomaten. Gegen 3.25 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie vier dunkel gekleidete Männer in der Malteser Straße einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank durch Einleiten von Gas aufsprengten und alarmierte daraufhin die Polizei. Das Quartett konnte vor Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem Teil des Geldes in einem Auto entkommen. Kriminaltechniker stellten eine von den Tatverdächtigen zurückgelassene Gasflasche für weitere Untersuchungen sicher. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.