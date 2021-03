Sicherheitsstreife bedroht und beleidigt

Nr. 0534

Ein Fahrgast beleidigte und bedrohte gestern Nachmittag drei Sicherheitsangestellte der S-Bahn. Die Bediensteten sprachen den Mann gegen 17 Uhr in der Ringbahnlinie S42 an der Station Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg an und forderten ihn auf, eine Mund-Nase-Bedeckung anzulegen. Der 27-Jährige weigerte sich und gab an, ein entsprechendes Attest zu haben, ohne dieses vorzeigen zu wollen. Dann beleidigte er einen 27 Jahre alten Mitarbeiter fremdenfeindlich und bedrohte ihn und seine beiden 33 und 22 Jahre alten Kollegen mit einem Schlüsselbund sowie mit erhobenen Fäusten. Da der Fahrgast aggressiver wurde, packten ihn die drei Angestellten am Arm, begleiteten ihn auf den Bahnsteig und hielten ihn bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei fest. Bei dem Mann konnte kein Attest gefunden werden. Nach der Feststellung seiner Personalien konnte er seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen Bedrohung und Beleidigung verantworten.