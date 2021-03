Versuchte Brandstiftung an Auto

Nr. 0531

In Moabit versuchten Unbekannte gestern Abend, ein Auto in Brand zu setzen. Gegen 20.30 Uhr bemerkte ein Jogger in der Wilsnacker Straße Flammen an einem Audi, alarmierte die Feuerwehr und lief weiter. Als Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eintrafen, war das Feuer bereits erloschen. Beschädigungen wurden an dem Fahrzeug zunächst nicht festgestellt. Verletzt wurde niemand. Da die Polizeieinsatzkräfte in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges Zündmittel fanden und sicherstellten, führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung.