In Baucontainer eingebrochen

Nr. 0524

Polizeidienstkräfte des Abschnitts 56 nahmen gestern gegen 14 Uhr an einer Baustelle in der Schwartzkopffstraße in Mitte einen 53-jährigen Dieb fest. Der Tatverdächtige soll mit einer Gerüstbaustange die Eingangstür eines Baucontainers aufgebrochen und sich dadurch Zutritt zu diesem verschafft zu haben. Der Mann hatte bei der Überprüfung Diebesgut bei sich, darunter Werkzeuge und Pfandgut. Er musste sich in einem Gefangenengewahrsam einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt. Sie ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls gegen den Mann.