Nr. 0523

Mit einem Monat Fahrverbot und einem Punkt im Fahreignungsregister muss ein 24-jähriger Mann rechnen, der gestern Abend in Wedding mit seinem Motorrad zu schnell unterwegs war. Gegen 20.15 Uhr fiel der Fahrer einer Suzuki auf dem Kurt-Schumacher-Damm der Besatzung eines Streifenwagens des Abschnitts 11 auf, als er sein Gefährt stark beschleunigte. Bei seiner Fahrt über den Heckerdamm und die BAB A 100 soll er mehrfach zu schnell gefahren sein und Sicherheitsabstände nicht eingehalten haben. An der Ausfahrt Hohenzollerndamm verließ der Motorradfahrer die Autobahn und konnte gestoppt werden. Er habe dringend auf Toilette gemusst und wisse, dass er zu schnell gefahren sei, gab der Mann bei der Befragung an. Nach der Aufnahme seiner Personalien wurde er vor Ort entlassen.