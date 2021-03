Mit Fahrzeug ins Geschäft eingebrochen

Nr. 0522

Unbekannte brachen heute früh mit einem Fahrzeug in ein Geschäft in Mariendorf ein. Die Täter fuhren gegen 5.45 Uhr in den Kiosk im Mariendorfer Damm und entwendeten diverse Zigarettenschachteln. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute unerkannt zu Fuß und ließen den Audi, der zuvor gestohlen worden war, zurück. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.