Transporter fährt auf Motorrad auf

Nr. 0515

Bei einem Verkehrsunfall heute früh in Grunewald zog sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Der 47-Jährige war gegen 4.45 Uhr mit seiner Yamaha auf der AVUS in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Hüttenweg fuhr ihm von hinten ein 56-Jähriger mit einem Renault Master auf, wodurch der Kradfahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich am Bein sowie an der Schulter verletzte. Er kam zur Operation in eine Klinik und verbleibt dort in stationärer Behandlung. Für die Unfallaufnahme war die Autobahn bis etwa 14.20 Uhr gesperrt.