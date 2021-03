Mutter und Kind bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0501

Bei einem Verkehrsunfall in der Ortolf- Ecke Venusstraße in Altglienicke sind gestern Morgen gegen 8 Uhr eine 40-jährige Frau und ihr achtjähriger Sohn schwer verletzt worden. Die Fahrerin des Geländewagens der Marke Dacia fuhr auf der Ortolfstraße, als es zur Kollision mit einem aus der Venusstraße aus südöstlicher Richtung kommenden Wohnmobil kam, an dessen Steuer ein 49-jähriger Mann saß. Mutter und Kind kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur Fahrtrichtung der Frau machten die Unfallbeteiligten und Zeugen unterschiedliche Angaben. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 3 (Ost).