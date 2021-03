Autos in Vollbrand

Nr. 0500

Gestern Abend brannten in Rummelsburg zwei Autos vollständig aus. Die beiden in der Margaretenstraße geparkten Fahrzeuge, ein Ford und ein Citroen, standen gegen 20.30 Uhr aus bisher noch unbekannter Ursache in Flammen. Die von Anwohnenden alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.