Wir bitten um Mithilfe

Auf den folgenden Seiten bittet die Berliner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung verschiedener Fälle:

In Zeugen gesucht finden Sie alle Öffentlichkeitsfahndungen.

Unter Gesuchte Personen sind z.B. alle Zeugenaufrufe zusammengefasst, in denen wir namentlich bekannte Personen suchen oder Hinweise zur Identität Unbekannter erbitten. Zu letzteren sind Phantomzeichnungen oder Bilder von Überwachungskameras vorhanden.

Außerdem veröffentlichen wir hier Fahndungsaufrufe zu Vermissten Personen und bitten um Unterstützung bei der Identifizierung Unbekannter Toter.

Vor allem für sachdienliche Hinweise zu den nicht oder nicht völlig geklärten Tötungsdelikten sind z.T. hohe Belohnungen ausgesetzt. In den Sachfahndungen geht es um die Wiederbeschaffung von gestohlenen (häufig Kunst-)Gegenständen.

Hinweise bitte an die im Text der jeweiligen Meldung genannte Fachdienststelle, an jede andere Polizeidienststelle oder über unsere Internetwache, im Eilfall auch an den polizeilichen Notruf 110.