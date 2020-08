Achtjährige bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1938

In Neu-Hohenschönhausen wurde gestern Nachmittag ein Kind bei einem Unfall schwer verletzt. Gegen 17.40 Uhr lief die Achtjährige auf die Fahrbahn der Warnitzer Straße, wo es zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Honda-Fahrer kam, der mit seinem Wagen in Richtung Vincent-van-Gogh-Straße unterwegs war. Rettungskräfte brachten das Mädchen, das gemeinsam mit ihrer Mutter unterwegs war, mit Verletzungen an einer Hand und am Becken zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 6.