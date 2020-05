Unfallflucht - Motorradfahrer schwer verletzt

Nr. 1097

Heute Morgen kam es auf der BAB 100 in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zweiradfahrer Verletzungen am rechten Arm und am Handgelenk erlitt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 53-jährige Honda-Fahrer gegen 7.40 Uhr die Stadtautobahn im mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Süden. In Höhe des Tunnels Innsbrucker Platz soll ein Auto vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt haben, wobei es zur Kollision beider Fahrzeuge kam und der Motorradfahrer stürzte. Das Auto fuhr ohne anzuhalten davon. Der Motorradfahrer kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen nach dem oder der Flüchtenden dauern an.