18-Jähriger nach schwerem Raub festgenommen

Nr. 0847

Im Ortsteil Falkenhagener Feld nahmen Polizeikräfte gestern Abend einen 18-Jährigen fest, der in dringendem Verdacht steht, zuvor einen schweren Raub in einem Getränkemarkt begangen zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein maskierter Mann gegen 19.45 Uhr der 72 Jahre alten Kassiererin des Geschäfts in der Falkenseer Chaussee eine Schusswaffe vorgehalten und Bargeld gefordert. Die Frau hatte angegeben, die Kasse nicht öffnen zu können und war in ein Büro geflüchtet, woraufhin der Maskierte diverse Zigaretten und Alkohol entwendet habe und anschließend in Richtung eines nahegelegenen Bahndammes geflüchtet war. Dort konnte der dringend tatverdächtige 18-Jährige, bei dem die Polizeikräfte auch eine PTB-Waffe sowie die aus dem Getränkemarkt entwendeten Gegenstände fanden, festgenommen werden. Er wurde für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert.