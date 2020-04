Versuchtes Tötungsdelikt am Lindencenter – 1. Mordkommission sucht nach Zeugen

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um Personen aus Moldawien handeln.

Die Tatverdächtigen flüchteten vermutlich mit einer schwarzen Mercedes E-Klasse- Limousine.

Die Mordkommission fragt:

1. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben dazu machen?

2. Wer hat die abgebildeten Personen im Bereich des Lindencenters am Prerower Platz gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort und zu ihrer Identität machen?

3. Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur oben beschriebenen Tat machen?

Hinweise bitte an die 1. Mordkommission in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911111 oder per E-Mail an LKA111@polizei.berlin.de und jede andere Polizeidienststelle

Erstmeldung Nr. 0752 vom 30. März 2020: Schwer verletzt nach gefährlicher Körperverletzung

In Neu-Hohenschönhausen wurde in der vergangenen Nacht bei einem Angriff ein Mann schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 32-Jährige gegen 2.45 Uhr in der Zingster Straße von mehreren Männern mehrmals geschlagen und getreten worden sein. Dabei ging der Attackierte zu Boden, woraufhin die Täter weiter auf ihn eingetreten haben sollen und danach flüchteten. Der Mann erlitt Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 6 ermittelt.