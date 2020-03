Auto brannte

Nr. 0679

Ein Brandkommissariat ermittelt seit der vergangenen Nacht zu einer Brandstiftung an einem geparkten Auto in Tegel. Gegen 23.05 Uhr bemerkten Kräfte einer Einsatzhundertschaft Flammen auf dem Beifahrersitz des Renault, der auf einem Parkplatz an der Otis- Ecke Seidelstraße stand, und versuchten diese mit einem Feuerwehrlöscher zu löschen. Zwischenzeitlich alarmierte Brandbekämpfer trafen kurz darauf am Ort ein, löschten das Feuer endgültig und konnten somit ein Übergreifen auf den gesamten Wagen verhindern. Die Ermittlungen dauern an.