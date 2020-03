Brandkommissariat ermittelt

Nr. 0673

Seit gestern Abend ermittelt ein Brandkommissariat zu einer Brandstiftung an einem Wagen in Prenzlauer Berg. Gegen 21 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Feuerwehr in die Schliemannstraße, nachdem sie Flammen an einem geparkten VW Touran bemerkt hatten. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte griff das Feuer auf einem neben dem Touran geparkten VW-Bus über. Feuerwehrleute löschten die Brände an beiden Fahrzeugen, die stark beschädigt wurden. Ebenfalls wurde ein in der Nähe angeschlossenes Fahrrad durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen dauern an.