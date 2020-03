Auto angezündet

Nr. 0664

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht ein Auto in Prenzlauer Berg in Brand. Ein Zeuge bemerkte die Flammen an dem in der Ostseestraße auf einem Parkplatz abgestellten Citroen Berlingo gegen 2.40 Uhr und alarmierte Feuerwehr und Polizei. An dem angezündeten Fahrzeug einer Firma entstand Totalschaden. Zwei neben dem Wagen abgestellte Fahrzeuge, ein Seat und ein Peugeot, wurden durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Verletzte gab es nicht und der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zu der Straftat übernommen.