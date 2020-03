Erneuter Schlag gegen Shisha-Bande aus Kreuzberg

Seit Anfang 2019 war die Gemeinsame Ermittlungsgruppe der Zollfahndung und des Landeskriminalamtes den Beschuldigten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin auf der Spur. Die Mitglieder der fünfköpfigen Bande im Alter zwischen 28 und 42 Jahren stehen im Verdacht den Wasserpfeifentabak in mehreren illegalen Produktionsstätten in Berlin unter katastrophalen hygienischen Umständen zusammengerührt und dann an die Shishabars ausgeliefert zu haben.