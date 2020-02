Geschwindigkeitsmessung auf der A 100

Nr. 0317

Heute führten Kräfte des Verkehrsdienstes einen Einsatz zur Geschwindigkeitsüberprüfung in Charlottenburg durch. Die Beamten maßen mittels Radarkontrollgerät auf der Bundesautobahn A 100 auf Höhe des Goerdelersteges. In der Zeit von 7.20 bis 14 Uhr wurden 8.535 Fahrzeuge gemessen, von denen 529 Fahrzeuge die zulässigen 80 km/h überschritten haben. Spitzenreiter war hierbei ein Mercedes-Benz, welcher nach Toleranzabzug mit 151 km/h unterwegs war. Die 35-jährige Fahrerin erwartet nun ein Bußgeldbescheid in Höhe von mindestens 680 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.