Pkw überschlägt sich

Nr. 0280

In Steglitz kam es heute Morgen auf der Autobahn zu einem sogenannten Alleinunfall. Gegen 8.10 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Audi die Autobahn BAB 103 in Richtung Zehlendorf, als er aus bislang unbekannten Gründen in Höhe der Ausfahrt Filandastraße die Kontrolle über das Auto verlor, gegen einen Betonpfeiler prallte und sich mit dem Wagen mehrfach überschlug. Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Rumpf und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ausfahrt Filandastraße blieb während der Rettungsmaßmahnen und der Unfallaufnahme bis 11.20 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.