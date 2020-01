Fahrgast versucht sich mit Fäusten der Kontrolle zu entziehen

Nr. 0269

Gestern Abend versuchte sich ein 23-jähriger Fahrgast mit Gewalt einer Fahrkartenkontrolle in der S-Bahn im Hansaviertel zu entziehen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er gegen 18.45 Uhr in der S5 im Bereich des Hauptbahnhofs kontrolliert, wo er kein gültiges Ticket und keine Ausweispapiere vorweisen konnte.

Mehrere Fluchtversuche am S-Bahnhof Bellevue scheiterten. Als ein Kontrolleur dabei war, die Polizei zur Unterstützung hinzuzurufen, soll der Mann diesem das Handy aus der Hand geschlagen haben, welches in der Folge zu Boden fiel und beschädigt wurde. Der immer aggressiver werdende 23-Jährige soll dann einem helfenden, auf dem Heimweg befindlichen 35-Jährigen Justizmitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Alarmierte Polizeikräfte der Bundespolizei nahmen den Renitenten schließlich fest. Er wurde nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam wieder entlassen. Der Justizmitarbeiter wurde leicht verletzt, begab sich aber nicht in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen dauern an.