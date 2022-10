Autobrand in Spandau

Nr. 1954

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem brennenden Auto nach Spandau alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 68-Jähriger in der Straße An der Kappe gegen 20 Uhr beim Öffnen der Haustür zunächst Benzingeruch und einen Knall sowie eine flüchtende Person wahrgenommen haben. Unmittelbar danach sollen Flammen unter einem dort abgestellten Fahrzeug hervorgeschlagen sein. Der Wagen sowie ein daneben abgestelltes Auto brannten vollständig aus, drei weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe wurden durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. (