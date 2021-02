Autos angezündet

Nr. 0362

Unbekannte zündeten gestern Abend zwei Autos in Neukölln an. Ein Zeuge entdeckte gegen 20.10 Uhr in der Donaustraße einen qualmenden Mercedes und alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Als Polizeikräfte eintrafen, stand der Wagen bereits in Flammen. Bei einem daneben geparkten VW bemerkten sie ebenfalls Rauchentwicklung und löschten das entstehende Feuer selbst. Den anderen Wagen löschten die Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamten hat die weiteren Ermittlungen übernommen.