Fußgänger durch Unfall schwer verletzt

Nr. 0136

Gestern Nachmittag ereignete sich in Wilmersdorf ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 32-jährige Fußgänger gegen 14.55 Uhr die Brandenburgische Straße in Höhe Konstanzer Straße überquert haben. Dabei wurde er vom Auto eines 61-Jährigen erfasst, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Renault die Konstanzer Straße in Richtung Hohenzollerndamm befuhr. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen am Rumpf, Armen und an einem Bein und wurde mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur stationären Behandlung verblieb.