Brand in Einfamilienhaus – Mann tot aufgefunden

Nr. 0250

Gestern Nachmittag kam es in Wilhelmstadt zu einem Brand in einem Wohnhaus. Gegen 16:30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei und Feuerwehr zur Fahremundstraße, als er eine starke Rauchentwicklung aus dem hinteren Gebäudeteil bemerkte. Er alarmierte auch die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses, indem er bei diesen an den Türen klingelte. Sechs Personen im Alter zwischen sieben und 70 Jahren, die sich im vorderen Teil des Hauses aufhielten, konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Im hinteren Gebäudeteil wurde ein 81‑jähriger, bettlägeriger Bewohner tot in seinem Zimmer aufgefunden. Der Leichnam wurde zur weiteren Untersuchung in das Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin gebracht. Das Gebäude brannte nahezu vollständig aus. Die Statik wurde erheblich beeinträchtigt, sodass eine unmittelbare Brandortbesichtigung nicht möglich war. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.