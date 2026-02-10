Räuberischer Diebstahl in Einkaufscenter – Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 0157

Gestern Nachmittag kam es in Siemensstadt zu einem räuberischen Diebstahl in einem Einkaufscenter. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 26-jähriger Mann gegen 17:20 Uhr einen Artikel an der Kasse in einem Haushaltswarengeschäft in einem Einkaufscenter am Siemensdamm bezahlen. Als sich die Kasse beim Bezahlvorgang öffnete, soll der Mann unmittelbar hineingegriffen und Bargeld entwendet haben. Der Kassierer versuchte, den 26-Jährigen am Arm festzuhalten. Dieser soll sich jedoch losgerissen haben und anschließend durch das Einkaufscenter in Richtung Siemensdamm geflüchtet sein. Im Ausgangsbereich traf der mutmaßliche Dieb auf eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten der 16. Einsatzhundertschaft, die sich zu diesem Zeitpunkt außer Dienst befanden. Die Beamtin und der Beamte versetzten sich in den Dienst, gaben sich als Polizeieinsatzkräfte zu erkennen und nahmen den Mann, der erheblichen Widerstand leistete, fest. Die Polizeibeamtin und ihr Kollege wurden bei der Festnahme leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Beamtin in ein Krankenhaus. Der Beamte begab sich selbstständig dorthin. Beide konnten das Krankenhaus nach ambulanten Behandlungen wieder verlassen. Der Festgenommene wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen und eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.