Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Tram

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Tram wurde gestern Nachmittag eine Frau in Prenzlauer Berg verletzt. Der 26-jährige Radfahrer überquerte bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge gegen 16:35 Uhr die Fahrbahn der Schönhauser Allee in Richtung Wichertstraße bei Rot und stieß dort mit der heranfahrenden Tram zusammen. Aufgrund einer eingeleiteten Gefahrenbremsung der Tram stürzte eine Frau in der Tram und verletzte sich an Armen und Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 65-jährige Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer und der Tramfahrer wurden nicht verletzt. Die Einsatzkräfte stellten bei dem 26-Jährigen Alkoholgeruch fest. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von circa 0,3 Promille. Zudem steht er im Verdacht, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Für eine Blutentnahme wurde der Radfahrer in ein Polizeigewahrsam gebracht, aus dem er im Anschluss entlassen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.