Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2544

Heute früh kam es auf der Bundesautobahn 111 in Charlottenburg-Nord zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 79-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz gegen 6:30 Uhr den rechten Fahrstreifen der Abfahrt Heckerdamm. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen den Fahrbahnteiler und im Anschluss gegen eine dortige Verkehrsbeeinflussungsanlage. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf den rechten Fahrstreifen der BAB 111 geschleudert und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der 79-Jährige wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt. Eine hinter dem Unfallfahrzeug fahrende Rettungssanitäterin sowie eine in unmittelbarer Nähe befindliche Autobahnstreife leiteten umgehend Erstmaßnahmen ein. Weitere Einsatzkräfte veranlassten eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Süd. Gegen 6:50 Uhr musste auch die Gegenfahrbahn aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers gesperrt werden. Diese Sperrung dauerte bis circa 7:40 Uhr an. Der erheblich verletzte Senior wurde durch die Berliner Feuerwehr aus seinem Wagen befreit und für eine intensivmedizinische Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Auslaufende Betriebsstoffe verteilten sich großflächig über die Fahrbahn und wurden durch eine Fachfirma entfernt. Die Autobahnmeisterei stellte fest, dass die Standfestigkeit der Verkehrsbeeinflussungsanlage nicht mehr gewährleistet ist und eine umfassende Prüfung erfolgen muss. Zu diesem Zweck bleibt die Hauptfahrbahn noch bis voraussichtlich morgen gesperrt. Der Verkehr wird über die Aus- und Zufahrt der Anschlussstelle Heckerdamm umgeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.