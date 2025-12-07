Streitigkeiten in Lokal – Mann verletzt

Nr. 2543

Gestern Mittag erlitt ein Mann in Neu-Hohenschönhausen nach einem Streit mehrere Verletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten ein 44-Jähriger und ein bisher Unbekannter gegen 12:20 Uhr in einem Lokal am Prerower Platz in einen verbalen Streit. In der Folge soll der Unbekannte dem 44-Jährigen eine Stichverletzung am Kopf und Schnittverletzungen an einer Hand zugefügt haben. Der Unbekannte flüchtete. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.