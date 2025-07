14-Jähriger mit Auto unterwegs – mehrere Unfälle

Nr. 1913

Ein 14-Jähriger soll gestern Vormittag in Tempelhof mehrere Verkehrsunfälle mit einem Renault verursacht haben. Den bisherigen Erkenntnissen nach hatte der Jugendliche den Fahrzeugschlüssel zum Firmenwagen seines Vaters unerlaubt an sich genommen und sei mit dem Renault losgefahren. Gegen 11:15 Uhr soll er mit dem Wagen den Metzplatz erreicht haben. Dort soll er gegen einen Mercedes gefahren sein. Zeugen sollen ihn daraufhin angesprochen und auch das augenscheinlich zu junge Alter des Fahrers bemerkt haben. Dennoch setzte er seinen Weg fort. Daraufhin alarmierte Polizeikräfte sichteten das flüchtende Fahrzeug wenige Minuten später in der Friedrich-Wilhelm-Straße und blockierten dessen Fahrweg mit einem Funkwagen. Der 14-Jährige hielt kurzzeitig an, setzte dann aber seine Flucht fort. Dabei fuhr er gegen den Polizeiwagen, welcher durch die Beschädigung fahrunfähig wurde. Den Tempelhofer Damm querend fuhr er den Wagen noch weiter, bis er vor der Friedrich-Franz-Straße plötzlich aus dem Auto rannte. Mit ihm flüchteten noch vier weitere Personen aus dem Auto. Derweil rollte der Renault ungesichert weiter in einen parkenden Skoda und kam daraufhin zum Stehen. Die Einsatzkräfte nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten den 14-Jährigen festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen laufen nun wegen mehreren Verkehrsunfallfluchten, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs von Kraftwagen.