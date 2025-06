Von Trio mit Messer überfallen

Nr. 1614

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Schöneberg von drei Unbekannten überfallen. Gegen 23:35 Uhr soll ein 22-Jähriger auf dem Gehweg der Gleditschstraße von drei Männern angesprochen worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen griff ihm einer von ihnen von hinten um seinen Kopf und zog ihn in Richtung eines Parkeingangs. Dabei soll ihm der Mund zugehalten worden sein. Die anderen beiden Personen sollen ihm zudem je ein Messer an den Hals gehalten haben, wodurch der 22-Jährige Schnittwunden erlitt. Einer der Täter habe zudem Geld aus der Jackentasche des Angegriffenen entwendet. Anschließend flüchtete das Trio. Der Verletzte wurde von alarmierten Rettungskräften ambulant am Ort behandelt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.