Anhänger löst sich und verursacht Verkehrsunfall – Kind und zwei Erwachsene verletzt

Nr. 1610

Gestern Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Frohnau. Gegen 13:20 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit einem VW Touareg samt Anhänger die Oranienburger Chaussee aus der Schönfließer Straße kommend in Richtung Hubertusweg. Ersten Erkenntnissen zufolge löste sich kurz vor der Einmündung zum Jägerstieg der Anhänger von dessen Kupplung, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort gegen einen entgegenkommenden VW Golf einer 66-Jährigen, der daraufhin gegen einen Baum geschleudert wurde. Der Anhänger kollidierte in der Folge mit einem ebenfalls entgegenkommenden Seat eines 76-Jährigen, der ins Schleudern kam und sich überschlug. Ein 47-Jähriger, der dahinter mit einem Smart unterwegs war, fuhr über auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile, wodurch sein Auto beschädigt wurde. Ein siebenjähriges Mädchen, das im Seat mitfuhr, erlitt Prellungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei ihrer Rettung aus dem überschlagenem Wagen, an der sich der 47-Jährige beteiligte, erlitt dieser Schnittverletzungen an der Hand und Hämatome am Knie. Er wurde ambulant am Unfallort behandelt. Die 66-Jährige trug eine Prellung davon. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallort blieb bis etwa 16 Uhr gesperrt. Von der Sperrung war auch der Busverkehr der BVG-Linie 125 betroffen. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die Ermittlungen am Unfallort und stellte den Anhänger sowie dessen Zugfahrzeug zum Zwecke der Erstellung eines technischen Gutachtens sicher.