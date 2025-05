Fahrgäste fremdenfeindlich beleidigt und belästigt

Nr. 1199

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Nachmittag einen randalierenden Mann in Kreuzberg fest. Ein Fahrer eines Busses der BVG alarmierte gegen 15 Uhr die Polizei zu einer Haltestelle am Mendelssohn-Bartholdy-Park. Zuvor hatte ein Mann den Bus der Linie M 29 an der Haltestelle Reichpietschufer / Hallesches Ufer betreten und soll sogleich einen jugendlichen Fahrgast fremdenfeindlich beleidigt haben. Der später identifizierte 50-Jährige soll anschließend begonnen haben, im Bus herumzubrüllen und die übrigen Fahrgäste zu belästigen. Mit zunehmendem aggressiven Verhalten soll der Tatverdächtige schließlich eine Glasflasche aus dem Bus geworfen haben. Der Busfahrer setzte daraufhin die Fahrt an der Haltestelle Mendelssohn-Bartholdy-Park nicht fort und forderte den Mann auf, den Bus zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der 50-Jährige nicht nach, der Busfahrer alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Rechtsbrecher fest und führten eine Atemalkoholmessung durch. Diese ergab einen Wert von ungefähr 0,8 Promille. Nach Feststellung seiner Identität in einer nahegelegenen Polizeidienststelle konnte er später seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der fremdenfeindlichen Beleidigung und des Hausfriedensbruches verantworten. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.