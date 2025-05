Mann mit Kopfverletzung aufgefunden

Nr. 1137

In der vergangenen Nacht wurde in Mitte ein Mann mit einer lebensbedrohlichen Kopfverletzung aufgefunden. Mitarbeitende eines Hotels in der Grunerstraße fanden den bewusstlosen 59-Jährigen kurz nach 3 Uhr auf dem Vorplatz des Hotels und alarmierten Rettungskräfte. Der Mann kam mit einer erheblichen Kopfverletzung in ein Krankenhaus und konnte dort stabilisiert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 59-Jährige durch einen Schlag auf den Kopf zu Boden gebracht. Seine persönlichen Gegenstände hatte er beim Auffinden nicht mehr bei sich. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.