Autofahrer fährt Fußgängerin an

Nr. 1136

Gestern Mittag verletzte ein Autofahrer in Wittenau eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verwechselte der 82 Jahre alte Autofahrer gegen 13:20 Uhr beim Ausparken auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes am Wilhelmsruher Damm Gas- und Bremspedal. Er fuhr die 87-jährige Fußgängerin an, die dadurch auf die Motorhaube prallte und in einen Einkaufswagenunterstand geschoben wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.