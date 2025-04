Senior im Treppenhaus ausgeraubt

Nr. 0862

Gestern Abend beraubte in Neukölln ein Unbekannter einen Senior mit Gehbehinderung in einem Treppenhaus. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat der 71-Jährige gegen 19:30 Uhr mit Einkäufen sein Wohnhaus in der Weichselstraße, als ein ihm unbekannter Mann Hilfe beim Tragen der Tasche anbot. Nach den ersten Treppenstufen habe er den Senior plötzlich umklammert, dessen Bein verdreht und ihm das Portemonnaie entwendet. Mit diesem soll er anschließend geflüchtet sein und mehrere Male die Geldkarte des 71-Jährigen verwendet haben. Der Senior verletzte sich bei dem Raub am Bein und wurde ambulant durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst behandelt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) ermittelt.