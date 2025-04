Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0861

Gestern Nachmittag fuhr ein Autofahrer in Kreuzberg einen Fahrradfahrer an, der eine Straße querte. Der 71-jährige Autofahrer soll mit einem Van auf der Glogauer Straße in Richtung Paul-Lincke-Ufer gefahren sein, als kurz vor der Reichenberger Straße der 50-jährige Fahrradfahrer plötzlich vom rechten Gehweg schräg auf die Fahrbahn gefahren sei. Der Ältere konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jüngeren an. Hierdurch stürzte der Radfahrer und erlitt Verletzungen am Kopf. Der Autofahrer versorgte ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die ihn anschließend zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus brachten. Ein Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) ermittelt.